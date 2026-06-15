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15 июня 2026 в 10:40

МИД призвал США отправить отчеты об усыновленных детях из России

МИД РФ: США так и не направили все отчеты об усыновленных детях из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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США до сих пор не предоставили российским ведомствам полные отчеты об условиях жизни детей из России, усыновленных американскими семьями до введения запрета на усыновление, сообщили в МИД России. В ведомстве добавили, что Москва продолжает вести переписку и разъяснительную работу с американскими профильными структурами.

До настоящего времени в полном объеме не направлены требуемые российскими компетентными органами отчеты об условиях жизни и воспитания ранее усыновленных российских детей (до введения запрета на усыновление). Переписка и разъяснительная работа по данному вопросу с профильными ведомствами и агентствами США продолжается, — сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Россию вернули полуторагодовалого мальчика, которого россиянка родила в Израиле, а потом не смогла забрать с собой на родину. По словам омбудсмена, вернуться обратно женщина не смогла из-за нарушения миграционного режима, хотя несколько раз пыталась.

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