МИД призвал США отправить отчеты об усыновленных детях из России МИД РФ: США так и не направили все отчеты об усыновленных детях из России

США до сих пор не предоставили российским ведомствам полные отчеты об условиях жизни детей из России, усыновленных американскими семьями до введения запрета на усыновление, сообщили в МИД России. В ведомстве добавили, что Москва продолжает вести переписку и разъяснительную работу с американскими профильными структурами.

До настоящего времени в полном объеме не направлены требуемые российскими компетентными органами отчеты об условиях жизни и воспитания ранее усыновленных российских детей (до введения запрета на усыновление). Переписка и разъяснительная работа по данному вопросу с профильными ведомствами и агентствами США продолжается, — сказано в сообщении.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Россию вернули полуторагодовалого мальчика, которого россиянка родила в Израиле, а потом не смогла забрать с собой на родину. По словам омбудсмена, вернуться обратно женщина не смогла из-за нарушения миграционного режима, хотя несколько раз пыталась.