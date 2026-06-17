Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону после страшной находки в мусорке

Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону после страшной находки в мусорке Уголовное дело возбудили после обнаружения трупа младенца в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке в Ростове-на-Дону, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. Отмечается, что труп ребенка нашли 16 июня, следов насильственной смерти не обнаружили.

В следственный отдел по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка без следов насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело, — отметили в ведомстве.

Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все детали произошедшего. Следственное управление взяло на контроль расследование дела.

Ранее пресс-служба СК Калужской области сообщила, что в Малоярославце задержали 75-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве собственного сына. Ночью 16 июня подозреваемый дождался, пока жертва крепко уснет и не сможет дать отпор. По версии следствия, пенсионер нанес спящему смертельные ранения, от которых тот погиб на месте.