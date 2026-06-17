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17 июня 2026 в 09:55

Пенсионер зарубил топором своего спящего сына

Пожилой житель Калужской области жестоко убил спящего сына топором

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Малоярославце 75-летнего местного жителя задержали по подозрению в жестоком убийстве собственного сына, рассказала в МАКСе пресс-служба СК Калужской области. Ночью 16 июня мужчина дождался, пока его сын крепко уснет и не сможет дать отпор.

По версии следствия, пенсионер нанес спящему смертельные ранения, от которых тот погиб на месте. Следователи уже осмотрели дом, нашли топор и назначили экспертизы. Мотивы действий пожилого отца выясняются. Сейчас фигурант находится под стражей, в ближайшее время суд отправит его в следственный изолятор.

Ранее житель Ставропольского края расправился со своей пожилой соседкой, заподозрив ее в убийстве котенка. По версии следствия, у 43-летнего мужчины бесследно пропал любимый питомец по кличке Бармалей, который незадолго до этого случайно забежал на соседний участок. Соседка заявила мужчине, что отравила его. В отместку за это мужчина задушил ее веревкой.

До этого сообщалось, что в Домодедово была убита начальница информационно-справочного отдела местной больницы. У 38-летней женщины остались трое детей. Тогда же появились данные, что к преступлению причастен ее муж. Позже он признался, что действительно расправился с супругой.

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Калужская область
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