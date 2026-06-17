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17 июня 2026 в 11:55

HR-эксперт назвала одну тенденцию среди офисных сотрудников в 2026 году

HR-эксперт Киося: офисные сотрудники будут чаще работать ненормированно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Офисные и управленческие сотрудники станут чаще работать по ненормированному графику — доля таких людей на рынке может достичь 60% уже к концу 2026 года, спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» HR-эксперт Валентина Киося. Она связала эту тенденцию с кадровым дефицитом.

По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15–20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45–50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT, финансов и консалтинга — до 70%. Число таких сотрудников продолжит расти, — высказалась Киося.

По словам эксперта, переработки без формального учета сверхурочных чаще всего встречаются в IT, телекоме, консалтинге и финансах — там так или иначе задерживаются 80–95% специалистов. Среди провоцирующих факторов — гибридный формат, проектность, жесткие дедлайны и управленческая нагрузка.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что работники в сферах торговли, логистики, общественного питания и строительства чаще всего работают сверхурочно. Она связала переработки сотрудников с текучестью и дефицитом кадров.

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