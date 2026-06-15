HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно

HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно HR-эксперт Зулия Лоикова: работники в сфере торговли часто работают сверхурочно

Работники в сферах торговли, логистики, общественного питания, строительства и логистики чаще всего работают сверхурочно, заявила в беседе с НСН HR-эксперт Зулия Лоикова. Она связала переработки сотрудников с текучестью и дефицитом кадров.

В этих сферах зачастую работают по 12 часов. Это касается и инженеров, например. Отдельно нужно упомянуть торговлю и розницу, там есть сезонность и текучесть кадров. Общепит тоже летом нуждается в большом количестве людей, приходится неофициально перерабатывать, чтобы больше заработать. Пиковый спрос в сезон также затрагивает логистику и транспорт. Здесь у нас 70% работников жалуются на хронические переработки, — отметила Лоикова.

Она подчеркнула, что, помимо этого, нехватка кадров наблюдается в сферах образования и здравоохранения. Немало врачей и учителей работают сверх нормы из-за нехватки специалистов. Эксперт добавила, что в последнее время переработки участились и в области ремонта, а также бухгалтерии.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний. Годом ранее этот показатель составлял 32%.