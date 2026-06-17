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17 июня 2026 в 11:18

На Западе раскрыли план Трампа по Ормузу

Politico: США хотят ввести платный проход через Ормузский пролив

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Соединенных Штатов обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом хочет убедить судовладельцев вновь ходить через водный путь на фоне текущих переговоров с Ираном.

В качестве одного из планов рассматривается предоставление ускоренного прохода для судов за дополнительную плату. Также обсуждается вариант сопровождения судов американскими военными кораблями.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормуз возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения.

Ранее сообщалось, что разминирование Ормузского пролива после подписания сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней. Согласно подсчетам, это может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти.

США
Иран
Ормузский пролив
судоходство
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