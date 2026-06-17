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17 июня 2026 в 11:43

Трое детей едва не сгорели заживо при пожаре в четырехкомнатной квартире

В Волхове из горящей квартиры спасли троих детей и четверых взрослых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Троих детей и четверых взрослых эвакуировали из горящей квартиры в Волхове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области в канале на платформе МАКС. Пожар вспыхнул в доме № 38А на Авиационной улице — горела кухня в четырехкомнатной квартире на первом этаже.

Прибывшие на место ЧП спасатели помогли эвакуировать семерых человек с верхних этажей по маршевой лестнице. На улицу вывели трех детей и четверых взрослых, медицинская помощь им не потребовалась. Возгорание быстро ликвидировали, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее житель поселка Новая Сокса в Красноярском крае пытался сжечь своих четверых маленьких детей, разозлившись на жену. Мужчина вместе с супругой был в гостях у родственников, где они выпивали. Во время застолья женщина отказалась возвращаться домой.

До этого в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. На месте ЧП огнеборцы обнаружили тела троих человек. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

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