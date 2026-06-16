Пожар в многоквартирном доме в Ялте унес жизни нескольких человек

На месте пожара многоквартирного дома в Ялте обнаружены тела троих человек, передает МЧС по республике Крым. По информации ведомства, сейчас проводится проливка и разбор конструкций.
На месте пожара многоквартирного дома в Ялте обнаружены тела 3-х человек. Проводится дальнейшая проливка и разборка конструкций, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ялте произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 560 квадратных метров. Сперва появилась информация, что в результате возгорания пострадали два человека. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 17 единиц техники.
До этого глава Красноармейского района Александр Харитонов заявил, что основной очаг пожара на нефтебазе в кубанской станице Полтавской, вспыхнувший из-за падения обломков БПЛА, удалось потушить. Он добавил, что движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским уже возобновили.
Также мужчина поджег два отделения банка в Туле. Пироман объяснил свой поступок влиянием мошенников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.