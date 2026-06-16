Появились новые подробности о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае

Появились новые подробности о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае На Кубани потушили основной очаг пожара на нефтебазе после атаки БПЛА

Основной очаг пожара на нефтебазе в кубанской станице Полтавской, вспыхнувший из-за падения обломков БПЛА, удалось потушить, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в мессенджере МАКС. По его словам, спасатели продолжают проливать конструкции.

Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности, — написал Харитонов.

Глава района отметил, что движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским уже возобновили. Дорогу перекрывали, после того как обломки БПЛА упали на нефтебазу и вызвали пожар.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщал, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июня ликвидировали и перехватили 172 беспилотника ВСУ над российскими территориями. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей.