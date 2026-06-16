Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 07:41

Появились новые подробности о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае

На Кубани потушили основной очаг пожара на нефтебазе после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Основной очаг пожара на нефтебазе в кубанской станице Полтавской, вспыхнувший из-за падения обломков БПЛА, удалось потушить, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов в мессенджере МАКС. По его словам, спасатели продолжают проливать конструкции.

Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности, — написал Харитонов.

Глава района отметил, что движение по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским уже возобновили. Дорогу перекрывали, после того как обломки БПЛА упали на нефтебазу и вызвали пожар.

Ночью оперштаб Краснодарского края сообщал, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 16 июня ликвидировали и перехватили 172 беспилотника ВСУ над российскими территориями. По данным ведомства, вражеские БПЛА были сбиты над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей.

Регионы
Краснодарский край
атаки ВСУ
БПЛА
пожары
Нефтебазы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Временные ограничения сняты в четырех российских аэропортах
В Ярославской области задержали готовившего теракт по заданию Киева мужчину
Подросток устроил стрельбу из пневматики на стадионе
Беспилотники «Севера» поразили более 15 робокомплексов ВСУ с начала июня
Пожар в многоквартирном доме в Ялте унес жизни нескольких человек
На Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали пожар
Росавиация сняла все ограничения на работу аэропорта Краснодара
Более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»
Смертельно ядовитая собака-рыба заполонила акваторию в Приморском крае
Шереметьево «разблокировали» для самолетов
Дрон ВСУ атаковал Московский нефтеперерабатывающий завод
Раскрыта схема, по которой школьника уговорили отдать родительские миллионы
Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии
Мошенники начали разоблачать сами себя для новой аферы
Хирург раскрыл, как изменился характер ранений бойцов в зоне СВО
Мобилизованные украинцы устроили мятеж в учебном центре ВСУ
Водители погибли в лобовом ДТП
В МВД объяснили, почему даже малая доза алкоголя недопустима за рулем
Лжегеологи пытались вывезти природное золото на десятки миллионов рублей
Раскрыто, как изменился Ельцин из-за показанных Чубайсом фотографий
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.