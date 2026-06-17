Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины

Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины HR-эксперт Мурадян: женщины особо востребованы в качестве монтажниц и лаборантов

Женщины особо востребованы на заводах в качестве монтажниц, лаборантов, операторов сборочной техники и упаковки, а также контролеров качества, перечислил в беседе с 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, россиянки стали чаще выбирать работу в сфере промышленности из-за стабильного дохода, возможности карьерного роста. Кроме того, их привлекает гибкий сменный график в ряде предприятий.

Есть стабильность, предсказуемость. Есть четкий карьерный рост, то есть девушек на заводах ждут, — подчеркнул Мурадян.

Он уточнил, что размер зарплаты зависит от региона и сферы деятельности. В целом женщины могут рассчитывать на высокий доход в таких отраслях, как электроника и микроэлектроника, пищевая промышленность, фармацевтика и химическая промышленность, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний. Годом ранее этот показатель составлял 32%.