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17 июня 2026 в 11:25

Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения

В Москве врачи спасли ногу 14-летнему подростку после падения на осколки стекла

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Московским хирургам из клиники Рошаля удалось спасти 14-летнего подростка, упавшего с высоты на осколки стекла, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в Telegram-канале. По данным ведомства, у мальчика обнаружили глубокое ранение голени, сильное кровотечение и множество осколков внутри раны.

В московской клинике Рошаля спасли подростка после случайного падения с высоты на разбитое стекло. Скорая доставила 14-летнего мальчика в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после падения с высоты, — говорится в сообщении.

Сначала врачи очистили рану, остановили кровь и обработали поврежденные ткани. Однако стопа оставалась обездвиженной, что указывало на травму нерва. Операция длилось более двух с половиной часов и завершилась успешно. Теперь подростку предстоит пройти несколько курсов реабилитации для восстановления подвижности ноги.

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