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17 июня 2026 в 11:03

Прыжки по гаражам обернулись для подростка веткой в шее

В Ростове-на-Дону хирурги спасли девочку с веткой в шее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которой ветка насквозь пробила шею после неудачного прыжка с гаража, передает Telegram-канал Baza. Несмотря на серьезность травмы, ребенок смог дышать самостоятельно, так как инородный объект остановился всего в нескольких миллиметрах от трахеи, пищевода и крупных кровеносных сосудов.

Пострадавшую срочно доставили в детскую клиническую больницу, где хирурги сразу же начали операцию. Они успешно удалили ветку, но серьезно пострадала поднижнечелюстная слюнная железа, которую затем зашили. Сейчас девочка проходит курс реабилитации и физиотерапии. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное.

Ранее столичные медики спасли маленькую пациентку, проглотившую 16 магнитных шариков, удалив их с помощью другого магнита. Ребенка оперативно доставили в приемное отделение детского центра больницы имени Кончаловского с жалобами на сильную боль в животе.

До этого врачи успешно провели лечение девочки, пострадавшей от укуса гадюки. При поступлении состояние пациентки было критическим.

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