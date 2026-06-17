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17 июня 2026 в 12:56

Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»

Нападающий Воробьев назвал слухами новость о переходе в «Спартак»

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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил «Чемпионату», что ведет переговоры о продлении контракта с московским клубом. Форвард назвал слухами информацию об интересе к нему со стороны других российских клубов. Ранее сообщалось о возможном переходе Воробьева в московский «Спартак».

Переговоры о продлении идут. Пока был в отпуске и отдыхал, мы с «Локомотивом» не общались. Теперь будем разговаривать. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», — сказал Воробьев.

Нападающий играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В завершившемся сезоне Воробьев забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Воробьев в ближайшее время может стать игроком «Спартака». Красно-белые оценивают футболиста в €4 млн. Красно-белые сделают предложение по форварду в ближайшее время.

До этого журналист Иван Карпов заявил, что Ролан Гусев рассматривается в качестве главного кандидата на должность основного тренера «Урала». Специалист намерен возглавить «шмелей», если будет учтено финансирование под задачу выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и приобретение порядка семи новых футболистов.

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