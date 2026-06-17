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17 июня 2026 в 12:52

Стало известно, почему глава ЕК фон дер Ляйен не пойдет на третий срок

Политолог Кортунов: Европа больше не считает фон дер Ляйен достойным политиком

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
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Европа больше не считает главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен достойным политиком, поэтому она планирует покинуть пост в 2029 году, предположил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, нынешняя политическая конъюнктура требует от Брюсселя присутствия совершенно другой управленческой фигуры.

Я думаю, что возраст в случае фон дер Ляйен, наверное, не главное. В современном мире мы знаем много политиков, которые значительно старше ее и продолжают активно участвовать в международной жизни. Здесь, скорее всего, речь идет об определенных политических факторах, которые создают главе ЕК сложности. Мы можем догадываться, что фон дер Ляйен критикуют с самых разных сторон. Но самое главное, по всей видимости в том, что в нынешних условиях Евросоюзу требуется более сильный лидер со своими более четкими взглядами на будущее объединения и мир вокруг. Глава ЕК с этой ролью явно не справляется, — пояснил Кортунов.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК в 2029 году, когда ей исполнится 70 лет. Немецкий политик находится в данной должности с 2019 года.

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