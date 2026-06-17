Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива Трамп: Ормузский пролив будет открыт через несколько дней

Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие день-два, заявил президент США Дональд Трамп. Ситуация в стратегически важном регионе должна нормализоваться в кратчайшие сроки, констатировал он на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, передает ТАСС.

Он уже частично открыт. Он откроется полностью в ближайшие день или два, — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов обсуждают введение платного прохода через пролив, сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. По данным издания, Белый дом хочет убедить судовладельцев вновь ходить через водный путь на фоне текущих переговоров с Ираном.

До этого заявил, что судоходство через Ормуз возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Американские минные тральщики уже находятся в районе Ормузского пролива, добавил он.