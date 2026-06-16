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16 июня 2026 в 16:28

Назван будущий формат управления Ормузским проливом

Гендиректор Ханин: США и Иран предпочтут гибридный формат контроля над Ормузом

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США и Иран могут договориться о компромиссном регулировании судоходства в Ормузском проливе, заявил в беседе с ИС «Вести» генеральный директор страховой компании Олег Ханин. По его прогнозам, наиболее вероятным сценарием станет гибридная модель, которая сохранит свободный проход судов через пролив, но при этом предусматривает особый контроль со стороны Ирана.

США заинтересованы быстро вернуть физический трафик. А Иран — сохранить лицо и получить хотя бы частичный контроль. Поэтому наиболее реалистичен какой-то временный гибридный режим, где формально будет свободный проход, но при каком-то особом контроле Ирана, то есть и каким-то особым страхованием, особым сопровождением с их стороны и какой-то особой схемой договоренности по платежам, — пояснил собеседник.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Ормузский пролив должен быть полностью открыт для судоходства. До этого стало известно, что восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив может занять до четырех недель после заключения соглашения между США и Ираном. Такой прогноз дал глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура.

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США
Иран
Ормузский пролив
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