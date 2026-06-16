Турция выдвинула требование по Ормузскому проливу

Ормузский пролив должен быть открыт для судоходства на свободной и безопасной основе, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Заявление прозвучало по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, сообщает ТАСС.

Ормузский пролив, как и до войны, должен быть открыт для всех судов на безопасной, свободной основе, что будет иметь большое значение для развития международных торговых отношений, — сказал Фидан.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс появятся на церемонии подписания меморандума США и Ирана. Мероприятие состоится в Швейцарии 19 июня. О завершении подготовки меморандума Тегеран и Вашингтон объявили в ночь на 15 июня.

До этого стало известно, что восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив может занять до четырех недель после заключения соглашения между США и Ираном. Такой прогноз дал глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура.