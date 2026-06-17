Стилист перечислила самые модные аксессуары лета 2026 года

Косынка, массивные серьги, крупные браслеты и фактурные сумки — трендовые аксессуары лета 2026 года, перечислила в беседе с «Радио 1» стилист Кристина Палюткина. Она порекомендовала придерживаться минимализма и при этом не бояться экспериментировать с яркими акцентами.

Настоящая мода живет в текстурах и пропорциях. Главная ошибка — пытаться надеть на себя все тренды разом. Забудьте о россыпи тонких цепочек. Ваш выбор — массивные серьги-люстры, крупные браслеты-манжеты или одна фактурная сумка, которая перетягивает на себя все внимание. Чтобы избежать эффекта «пионерского галстука», комбинируйте косынку со структурированным верхом и текучим низом, — посоветовала Палюткина.

Стилист отметила, что в этом сезоне в моде «архитектурные формы, редкие цвета и тактильная роскошь». Она добавила, что теперь в тренде не множество мелких деталей, а один мощный акцент.

Ранее Палюткина посоветовала мужчинам носить лоферы на утолщенной подошве, льняные шорты до колена, очки с толстой оправой, а также сочетать рубашки с чуть развязанным галстуком. По ее словам, настоящим трендом стали вещи с клеткой гингем.