Стилист назвала самые трендовые вещи для мужчин в 2026 году Стилист Палюткина посоветовала мужчинам носить лоферы и рубашки с галстуком

В 2026 году мужчинам рекомендуется носить лоферы на утолщенной подошве, льняные шорты до колена, очки с толстой оправой, а также сочетать рубашки с чуть развязанным галстуком, посоветовала в беседе с «Радио 1» стилист Кристина Палюткина. По ее словам, настоящим трендом стали вещи с клеткой гингем.

Мужская мода 2026 года — интеллигентная, геометричная и по-настоящему носибельная. Это не про оксфордский стиль и «мальчика из хорошей семьи», который еле учится. Это про интеллектуальную небрежность. Дизайнеры многих марок вернули объемное плечо, но убрали корпоративность и офисность. Сейчас в моде тонкие дерби, минималистичные лоферы, почти плоская подошва. Шлепанцы с городской одеждой — это сейчас везде must have, — отметила Палюткина.

Стилист порекомендовала сочетать объемный пиджак с майкой, шортами и сандалями, а также отказаться от классических троек и наглаженных брюк со стрелками. Она добавила, что сейчас в тренде абстракции, ретро-графика и четкая геометрия.

Ранее стилист Елизавета Прокопенко заявила, что женщинам не следует носить белое белье под очень светлую одежду, поскольку чаще всего оно просвечивает. Она посоветовала подбирать изделия в телесных оттенках.