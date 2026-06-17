Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев уже к будущей зиме будет располагать примерно 10 млн дронов, могут оказаться правдой, высказал мнение в беседе с «Газетой.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, такие объемы производства реальны, поскольку изготовление беспилотников будет осуществляться не на территории Украины, а в европейских странах.

Я считаю, что, к сожалению, эти цифры вполне достижимы. Дроны будут производить во многих странах Европы, — пояснил эксперт.

Ранее украинская компания Fire Point объявила о первых успешных испытаниях новой зенитной ракеты FP-7.x. Разработку называют более доступной альтернативой американским ракетам Patriot и франко-итальянским SAMP-T.

До этого сообщалось, что документ Национальной разведки США свидетельствует о хранении на Украине вирусов сибирской язвы, чумы, туляремии, лихорадки Эбола и других опасных патогенов. Отмечается, что они сосредоточены в одной из биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.