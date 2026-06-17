В Белоруссии возбудили уголовное дело после удара ВСУ по автобусу с детьми

В Белоруссии возбудили уголовное дело после удара ВСУ по автобусу с детьми

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, заявил председатель СК Константин Бычек. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, проводится разбирательство.

Возбуждено уголовное дело. <...> Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации, — отметил Бычек.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

До этого стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается как тяжелое.