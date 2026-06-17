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17 июня 2026 в 15:41

Памфилова раскрыла число допущенных до выборов партий

Памфилова: в выборах в Госдуму вправе участвовать 17 политических партий

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В выборах депутатов Государственной думы и избирательных кампаниях других уровней имеют право принимать участие 17 российских политических партий, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава ЦИК подчеркнула, что избирательная система полностью готова к обеспечению равных возможностей для всех зарегистрированных политических сил, передает ТАСС.

На 12 часов поступили уведомления о проведении съездов от 17 партий, из них съезды семи партий уже состоялись, — уточнила она на заседании ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы должны стать ключевой точкой стабильности и дальнейшего усиления России. Она подчеркнула, что обеспечение общественно-политического баланса в ходе голосования является сейчас главной задачей для ее ведомства.

До этого сообщалось, что голосование на выборах в Государственную думу, вероятно, будет длиться три дня. По словам Памфиловой, избирателям такой формат удобнее и они сами об этом просили. Сроки, в которые должны быть назначены выборы: для региональных — с 11 по 21 июня, в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля.

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