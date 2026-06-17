В Брянске сравнили удар ВСУ по автобусу с детьми с атакой на боевую технику

В Брянске сравнили удар ВСУ по автобусу с детьми с атакой на боевую технику Ковальчук: удар ВСУ пришелся в переднюю часть автобуса с детьми

Украинские военные били по автобусу с детьми в Брянской области, как по боевой технике, заявил в эфире «Вестей» врио губернатора региона Егор Ковальчук. Он отметил, что удар пришелся в переднюю правую часть автомобиля, в район колеса. По его словам, на этом участке дороги уже были аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий.

Судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, очевидно, что было прицельно это сделано, умышленно. Это выглядит примерно так же, как удар по боевой технике, — отметил он.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

До этого стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается как тяжелое.