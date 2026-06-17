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17 июня 2026 в 16:53

Адвокат ответил, можно ли получить контрафакт при заказе через маркетплейсы

Адвокат Юрасов: покупатели могут получить некачественный товар на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При заказе на маркетплейсах можно получить некачественный товар, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» адвокат и арбитр Московского коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов. Он отметил, что маркетплейс при этом не несет никакой ответственности.

Мы должны как потребители задаться вопросом, есть ли риск, что мы получим товар не того качества, не то, что было обещано в рекламе, — заявил Юрасов.

Адвокат посоветовал всегда проверять сертификаты соответствия, изучать информацию о продавце и отзывы других пользователей. По его словам, также перед покупкой можно проверить информацию в официальных источниках.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития направило обновленный проект меморандума о цифровых платформах в администрацию президента и участникам рынка. В документе предлагается закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах и расширить круг участников за счет ретейла и банков.

Общество
маркетплейсы
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адвокаты
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