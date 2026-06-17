Стало известно, когда попавшие под удар ВСУ дети вернутся в Белоруссию

Стало известно, когда попавшие под удар ВСУ дети вернутся в Белоруссию Попавшие под удар ВСУ дети вернутся в Белоруссию поздним вечером или ночью

Группа белорусских детей из футбольной команды, автобус которой попал под удар украинского беспилотника в Брянской области, вернется на родину сегодня, 17 июня, сообщил ТАСС источник в Гомельском облисполкоме. По его словам, дети приедут домой поздно вечером или ночью.

Предполагается, что вернется группа сегодня поздно вечером, ночью, — сказал собеседник агентства.

Ранее МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию. Представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что атака ВСУ на автобус — это очередной теракт Киева. Она отметила, что украинские военные охотятся на мирных граждан.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.