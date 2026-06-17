Раскрыты подробности о погибшей при обстреле автобуса в Брянской области

Раскрыты подробности о погибшей при обстреле автобуса в Брянской области У погибшей при обстреле автобуса в Брянской области остались две дочери

При ударе дрона по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области погибла Виктория Горошко, у которой остались две дочери, сообщил Telegram-каналу RT ее бывший муж. Женщина путешествовала с нынешним супругом — тренером детской футбольной команды.

По словам собеседника канала, погибшая родилась в Луганске. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в автобусе было 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по автобусу чудовищным преступлением. Она призвала международное сообщество дать честную оценку преступлениям Киева и осудить теракт.

МИД Белоруссии также расценил атаку на автобус со школьниками как террористический акт. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.