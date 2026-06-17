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17 июня 2026 в 18:31

Медведицу Майку нашли «эмоционально убитой» после пропажи в Приморье

Директор приюта Агафонов рассказал о состоянии медведицы Майки после пропажи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Медведицу Майку, которая пропала в Приморье, нашли волонтеры и готовят к отправке в подмосковный парк-приют. Однако психоэмоциональное состояние животного вызывает серьезные опасения, сообщил ТАСС директор учреждения «Земля прайда» Виктор Агафонов.

Она убита, буквально убита эмоционально. У нее очень сильно стереотипные движения — это свидетельство того, что умнейшее животное содержат в стесненных условиях и в постоянном стрессе, — отметил Агафонов.

По его словам, медведицу передали специалистам в Уссурийском городском округе. Физически, на первый взгляд, с животным все нормально, однако ментальное состояние — «ужасное».

Ранее Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку условий содержания Майки в селе Иннокентьевка. Как отмечали в региональном правительстве, косолапый принадлежит частному лицу на законных основаниях — его приобрели у цирка шапито в 2015 году и использовали для натаскивания охотничьих собак-лаек. 11 июня волонтеры обнаружили, что медведицы нет на привычном месте. 17 июня ее удалось найти, после чего было принято решение о передаче в приют.

До этого на Камчатке стражи порядка и охотник-дружинник ликвидировали медведя, который напал на рыбака. Тело мужчины со следами хищника обнаружили вблизи поселка Озерновский. Профильные специалисты выясняют причины агрессивного поведения зверя.

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