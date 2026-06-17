Военные атташе в Минске осудили атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Военные атташе в Минске осудили атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Все аккредитованные в Белоруссии военные атташе осудили атаку украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми, следовавший через Брянскую область, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко в соцсети Х. По его словам, дипломаты высказали свою позицию в ходе заседания Минской ассоциации военных атташе, которое состоялось 17 июня.

Сегодня проходит заседание Минской ассоциации военных атташе. В начале мероприятия все военные дипломаты осудили атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области и выразили искренние соболезнования в связи с гибелью людей, — написал Ревенко.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.