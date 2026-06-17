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17 июня 2026 в 19:36

Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по детям в Брянской области

Песков заявил, что Россия ответит продолжением СВО на атаку ВСУ под Брянском

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия ответит продолжением специальной военной операции на Украине на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, заявил RT представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, СВО необходима, чтобы обезопасить страну и ее жителей от террористических проявлений.

Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений, — констатировал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Киев совершил еще один бесчеловечный теракт, атаковав автобус с белорусскими детьми в Брянской области. По его словам, удар ВСУ был преднамеренным.

До этого сообщалось, что МИД Белоруссии также расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

Также представитель Генпрокуратуры РФ Юлиана Алексеева сообщила, что ведомство взяло на особый контроль расследование уголовного дела об атаке ВСУ на автобус. По ее словам, на место происшествия для оперативного управления процессами и координации действий всех профильных служб прибыл прокурор региона.

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