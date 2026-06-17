Генпрокуратура взяла на контроль дело об атаке БПЛА на автобус с детьми

Генпрокуратура взяла на контроль дело об атаке БПЛА на автобус с детьми

Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, сообщила представитель ведомства Юлиана Алексеева. По ее словам, на месте происшествия для оперативного управления процессами и координации действий всех профильных служб сейчас лично находится прокурор региона, передает РИА Новости.

По поручению генпрокурора Александра Гуцана прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА на автобус с детской футбольной командой, — добавила Алексеева.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что пострадавшим и их близким будет оказана вся необходимая правовая поддержка. Кроме того, в Брянской области оперативно открыта специальная горячая линия для круглосуточного приема обращений.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне в момент нападения находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Согласно последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей.