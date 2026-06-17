ВСУ обвинили в сознательном ударе по автобусу с детьми Лавров заявил, что ВСУ сознательно атаковали автобус с детьми под Брянском

Удар Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми, проезжавшему через Брянскую область, был совершен сознательно в расчете на то, чтобы посеять панику среди мирных жителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Школьники ехали на отдых из Гомеля в Геленджик, пострадали восемь человек, включая шестерых детей.

Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям, — сказал Лавров.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что игнорирование Западом терактов со стороны Киева провоцирует Украину на новые преступления, и это особенно очевидно на фоне недавней атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Дипломат подчеркнул, что отсутствие достаточной реакции и санкционных мер лишь усиливает дерзость украинской стороны.

Отмечалось, что всего в момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. МИД Белоруссии расценил атаку на транспортное средство со школьниками как террористический акт.