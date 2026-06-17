«Это бандиты»: экс-нардеп о планах Украины увеличить долю наемников в армии

План повысить долю наемников в рядах Вооруженных сил Украины подтверждает нежелание граждан воевать, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал идею украинского министра обороны Михаила Федорова открыть набор для иностранцев — так, чтобы 30–50% позиций в штурмовых и пехотных частях могли занять наемники. По словам экс-нардепа, число дезертиров в рядах ВСУ уже превышает 500 тыс. человек.

[Доведение доли наемников в ВСУ до 50%] более-менее реально, так как это подтверждает, что украинцы убегают от военных действий. [Федоров] называл цифру 200 тыс. дезертиров. Это неправда. На самом деле уже давно перевалило за 500 тыс. На таких наемников не распространяется Женевская конвенция — это бандиты. Они будут вести себя совершенно иначе, на уровне нацистов, которым все равно, украинец ты или нет, на каком языке разговариваешь, — высказался Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что мобилизацию на Украине ужесточат для уклонистов, находящихся в розыске. По ее словам, процесс реформы будет очень сложным и болезненным для тех, кто сегодня числится в розыске, но других выходов у государства просто нет.