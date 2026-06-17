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17 июня 2026 в 20:03

Трамп заявил, что Россия хочет мира на Украине

Трамп: Россия добивается урегулирования конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Россия добивается урегулирования украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам участия в саммите «Группы семи» в Париже. Американский лидер выразил уверенность в том, кризис в конечном счете удастся преодолеть. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Что-то получится, — сказал политик.

Он отметил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли хорошо. По словам Трампа, они оба «хотят что-то предпринять».

Они просто не знают, как это сделать. Они хотят этого, просто не знают, как, — заявил глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что с новой силой взялся за Украину. По его словам, Иран уходит для США на второй план и теперь все внимание будет уделено мирному разрешению украинского конфликта. Он подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не намерен ехать в Москву для участия в переговорах с Владимиром Путиным. В качестве альтернативы он предложил провести контакты по урегулированию украинского конфликта в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.

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