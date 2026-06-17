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17 июня 2026 в 20:13

Трамп высказался о своих беседах с Путиным и Зеленским

Президент США Трамп назвал «очень хорошими» беседы с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
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Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои недавние беседы с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает The Guardian. На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США дал понять, что все стороны готовы вплотную заняться урегулированием конфликта на Украине.

У меня были очень хорошие разговоры с Зеленским и с президентом Путиным. Я думаю, они оба хотят что-то сделать, — сказал Трамп.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, в день 80-летия американского президента, и продлился 55 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что общение носило дружеский характер, а глава Белого дома пообещал воздействовать на Киев и европейских партнеров. С Зеленским Трамп встретился во Франции, однако кадры их приветствия публике не показали.

Ранее стало известно, что Трамп готов пойти на уступки по Украине в обмен на помощь союзников в Ормузском проливе. Вашингтону потребуется участие стран G7 для разминирования водной артерии, при этом Европа рассчитывает на сохранение поддержки Киева.

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