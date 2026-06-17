Возраст не помеха: история любви футболистов Батракова и Подшибякиной

Юная звезда Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Батраков женился на бывшей футболистке Ирине Подшибякиной. Несмотря на большую разницу в возрасте, молодые люди смогли построить гармоничные отношения. Как познакомились Батраков и Подшибякина, где и как прошла их свадьба — в материале NEWS.ru.

Как познакомились футболисты Батраков и Подшибякина

Романтические отношения игроков мужской и женской команд «Локомотива» Батракова и Подшибякиной начались в конце 2024 года. Футболист впервые заметил Ирину в тренажерном зале на базе железнодорожников в Баковке. На тот момент Ирина восстанавливалась после травмы. Постепенно у молодых людей завязалось общение.

«Часто ее видел, и в какой-то момент она мне понравилась, начали общаться потихоньку, и все сложилось хорошо», — рассказывал Батраков.

Алексей первым признался в своих чувствах, отправив Ирине голосовое сообщение. Первое время пара не афишировала свои отношения. Слухи о романе Батракова и Подшибякиной появились в январе 2025 года. Ирина выложила совместный снимок с подписью «Из Парижа с любовью». В феврале 2025-го они вместе отправились на сборы «Локомотива», которые проходили в ОАЭ. В перерывах между тренировками Алексей и Ирина катались на вейкбордах, гуляли вдоль Персидского залива и активно делились совместными фотографиями в соцсетях.

В июле 2025 года Батраков и Подшибякина официально подтвердили свои отношения. Из-за 10-летней разницы в возрасте эта новость вызвала неоднозначную реакцию болельщиков. Батракову 9 июня исполнился 21 год, Подшибякиной сейчас 30 лет (5 июля девушке будет 31). Однако ни самих спортсменов, ни их родственников не волнует разница в возрасте.

Алексей Батраков и Ирина Подшибякина Фото: Социальные сети

«Это не смущает ни нас, ни наших близких. Как понимаю, это волнует общественность, но отношения-то наши, нам вместе жить», — писала Ирина в соцсетях.

Где прошла свадьба Батракова и Подшибякиной

Роман Алексея и Ирины развивался стремительно. Практически сразу пара начала жить вместе. В своей московской квартире они часто играют в футбол плюшевым мячом.

На годовщину отношений Алексей подарил Ирине трогательный подарок — кубик с их совместными фотографиями. Подшибякина является главной фанаткой Батракова: она ходит на каждый домашний матч «Локомотива» и поддерживает любимого с трибун.

Девушка любит устраивать сюрпризы. В день рождения Батракова 9 июня Подшибякина вместе с его родителями тайно приехала в Калининград на матч сборной России против Тринидада и Тобаго. Они растянули поздравительный плакат. Батраков отметился голом на 60-й минуте встречи. Алексей не сразу заметил плакат, ему помогли партнеры по команде после финального свистка. Футболист был приятно удивлен.

Батраков сделал Подшибякиной предложение в Париже — в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Пара сыграла свадьбу 16 июня. Футболисты не анонсировали дату праздничного мероприятия, поэтому это стало сюрпризом для болельщиков.

«Наш день. Наша история», — подписали свадебный снимок молодожены.

Алексей Батраков и Ирина Подшибякина Фото: Социальные сети

Церемония бракосочетания прошла в подмосковной усадьбе. Свадьба была в экологичном стиле: Алексей и Ирина отказались от традиционного обилия цветов для декора. Вместо этого площадку украсили лаконичные элементы из камня, стекла и текстиля. Спортсменов поздравили футболисты Федор Смолов, Алексей Гасилин, актер и болельщик «Локомотива» Никита Ефремов, а также спортивный комментатор Дмитрий Жичкин. В одном из интервью Батраков признавался, что готов к браку.

«Отношения — это какие-то обязанности, в какой-то мере дисциплина. Это мне помогает и вне поля тоже: я понимаю, что у меня есть обязанности по дому, и это меня как-то держит в тонусе. Мне так комфортно. Кому-то в моем возрасте хочется погулять, но мне уже особо не хочется», — сказал Батраков.

Что известно о жене футболиста Батракова

Подшибякина начала играть в футбол в восемь лет. Девушка является воспитанницей школы «Чертаново». Ирина дебютировала в высшей лиге России в 2014 году в составе «Измайлово». Также она играла в «Зорком», с которым завоевала серебряную и бронзовую медали чемпионата страны.

В 2016 году Подшибякина перешла в «Рязань-ВДВ», однако закрепиться в основном составе у нее не получилось. Через год Ирина перешла в пермскую «Звезду-2005». В составе команды она стала чемпионкой страны и двукратной обладательницей Кубка страны. Подшибякина провела 10 матчей за сборную России.

В 2021 году Ирина перешла в «Локомотив». Подшибякина не смогла заиграть в команде из-за тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок и повреждения мениска. В январе 2024-го, после двух лет восстановления, футболистка объявила о завершении профессиональной карьеры. На тот момент ей было 28 лет.

После окончания карьеры Ирина ведет свой Telegram-канал «Плохая футболистка». С 2024 года она является амбассадором букмекерской компании. Подшибякина появляется в передачах о футболе, в частности, несколько раз была соведущей подкаста Смолова «Smol FM». Ирина принимала участие в шоу «Плохие футболисты» вместе с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым и журналистом Алексеем Хрущевым.

Ирина Подшибякина Фото: Социальные сети

Сейчас Подшибякина является ведущей «Локо-ТВ», она делает репортажи с матчей и интервью с игроками. Также Ирина играет в Медиалиге за клуб «Банка» и принимает участие в турнире «НаПике».

Как футболист Батраков стал звездой РПЛ

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Атакующий полузащитник выделялся своей игрой в составе железнодорожников на различных детско-юношеских турнирах. Летом 2023 года Батраков начал тренироваться с основным составом «Локомотива». Свой первый гол за железнодорожников в РПЛ он забил 12 мая 2024 года. Полузащитник поразил ворота «Оренбурга» и помог «Локомотиву» победить со счетом 2:0.

Батраков по-настоящему заявил о себе в сезоне-2024/25. Во втором туре в игре против «Ахмата» он сделал три результативные передачи. В октябре 2024 года после 11 туров чемпионата Батраков считался лучшим игроком сезона в Европе по системе «гол + пас». На тот момент он набрал 13 очков и опередил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского и тогдашнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша (у обоих было по 12 очков).

По итогам сезона-2024/25 Батраков сыграл 29 матчей в чемпионате России и забил 14 мячей. Футболист занял третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Батраков также отдал семь результативных передач. По системе «гол + пас» он набрал 21 очко, разделив первое место с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку.

В завершившимся сезоне-2025/26 Батраков сохранил высокий уровень игры и помог «Локомотиву» занять третье место в РПЛ. Алексей забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. По ходу сезона появилась информация об интересе к Батракову со стороны «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В игроке был лично заинтересован советник клуба Луиш Кампуш. Алексей хочет попробовать свои силы в ведущих европейских чемпионатах и не против перехода в ПСЖ.

Алексей Батраков Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что как только железнодорожники получат юридически подкрепленное предложение, то начнутся переговоры о трансфере Батракова. Однако 4 июня газета Le Parisien сообщила, что ПСЖ не будет покупать Алексея, поскольку клуб сосредоточился на других футболистах. С большой долей вероятности Батраков проведет еще один сезон в составе «Локомотива».

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