Вратарь Кабо-Верде Возинья остановил Испанию на ЧМ и стал героем: кто такой

Вратарь Кабо-Верде Возинья остановил Испанию на ЧМ и стал героем: кто такой

Главная сенсация чемпионата мира по футболу — 2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде. Матч завершился со счетом 0:0. Лучшим футболистом встречи стал 40-летний вратарь Возинья (полное имя — Жозимар Жозе Эвора Диаш). Голкипер семь раз спас свои ворота, а после игры о нем заговорил весь мир. Что известно о герое Кабо-Верде и как матч против Испании навсегда изменил жизнь футболиста — в материале NEWS.ru.

Как вратарь Кабо-Верде стал героем матча против Испании

Для маленького островного государства Кабо-Верде матч против Испании стал первым в истории на чемпионатах мира. Фаворит был очевиден, и от действующих победителей европейского первенства ждали разгромную победу. Испания считается одним из главных фаворитов ЧМ-2026. С первых минут команда Луиса де ла Фуэнте большими силами бросилась вперед, но так и не смогла забить гол в ворота Возиньи. Испанцам не помог даже выход во втором тайме своей главной звезды — Ламина Ямаля.

Возинья семь раз спас свои ворота и был признан лучшим игроком встречи. После матча он не смог сдержать слез.

«Я мечтал об этом всю жизнь! Мы так долго этого ждали! Все игроки приложили усилия, и мы очень этому рады. Мы знали, что это будет нелегко, ведь Испания — одна из лучших команд в мире», — сказал Возинья.

Как игру вратаря Кабо-Верде оценили в России

Вратарь Кабо-Верде Возинья поймал кураж в игре против Испании на ЧМ-2026, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, 40-летний футболист провел, возможно, главный матч в жизни.

«У вратарей бывают такие истории, когда они ловят кураж. Это был его звездный час. Для Возиньи это матч всей жизни. Он начал играть в 25 лет, у него непростая судьба, играет во втором дивизионе Португалии. Даже из вратарей редко кто играет до 40 лет на чемпионате мира. Да, играет Мануэль Нойер, но это исключение из правил. Вполне возможно, что уже в следующем матче Возинье набьют много голов. Но будем надеяться, что он достойно проведет оставшиеся матчи», — сказал Нигматуллин.

Возинья из Кабо-Верде (в центре) контролирует мяч во время футбольного матча группового этапа чемпионата мира по футболу Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его мнению, несмотря на великолепную игру против Испании, Возинья не сможет перейти в клуб более высокого уровня.

«В 40 лет у вратаря уже не может произойти скачок в карьере. Рост подписчиков в соцсетях — да. Даже Нойер в 40 лет лишь на год продлил контракт с „Баварией“, и то он будет играть редко, а основным вратарем будет молодой Йонас Урбиг. Это красивая история, но без продолжения», — добавил Нигматуллин.

Вратарь Кабо-Верде Возинья провел блестящий матч против Испании на ЧМ-2026, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, футболист сыграл как легендарный советский вратарь Лев Яшин в лучшие годы.

«Я был очень удивлен игрой вратаря. Он блестяще сыграл в этом матче, как Яшин в лучшие годы. Он был королем на своей вратарской площадке, успешно выходил на все верховые мячи, ни одного гола не пропустил — или брал намертво, или надежно отбивал. Вот так надо играть вратарям», — отметил Кавазашвили.

Он отметил, что испанцы поплатились за излишнюю самоуверенность. Ветерана «Спартака» разочаровала игра полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Они не смогли собраться ни в первом, ни во втором тайме. Я был разочарован игрой Ямаля. Он вышел во втором тайме без настроения. Видно было, что он обижен тем, что его не выпустили на поле с первых минут. Ямаль постоянно находился на фланге, старался сделать несколько финтов, но не смещался в середину, как он делает в „Барселоне“. В матчах за свой клуб он все время бьет, старается усилить атаку прострелами, точными навесами. Это говорит о большой обиде высочайших мастеров футбола», — сказал Кавазашвили.

Ламин Ямаль (в центре) из Испании реагирует после упущенной возможности Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Возинья стал настоящим героем матча против Испании на ЧМ-2026, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, 40-летний голкипер хладнокровно делал свою работу.

«В таких матчах всегда находятся герои и антигерои. В 40 лет он показал, что в любом возрасте можно постоянно быть в хорошей форме и спасать команду. Я не скажу, что он совершал какие-то подвиги. Да, были сейвы, но это вратарское дело, он к этому был готов. Возинья до конца матча сохранил трезвую голову», — сказал Непомнящий.

Он добавил, что Испания испытала сложности в матче против Кабо-Верде, потому что соперник всем составом глубоко оборонялся у своих ворот. По его мнению, команда Луиса де ла Фуэнте пыталась вскрыть защиту соперника через фланги, но ничего не получилось.

«Это сенсация. Я сам копаюсь в вопросе, чего не хватило испанцам для победы. У них есть мастерство, командная игра. Испанцы пытались вскрывать оборону, проникать через фланги, но не получалось. Очевидно, что Испания в последний раз встретилась на этом турнире с соперником, который всем составом находился в своей штрафной площади. Испанцам не хватило удачи. В таких матчах она очень нужна», — сказал Непомнящий.

Кто такой Возинья

Полное имя вратаря — Жозимар Жозе Эвора Диаш. Он родился 3 июня 1986 года в портовом городе Минделу на острове Сан-Висенти. Футболиста назвали в честь бразильского полузащитника Жозимара, который сыграл на проходившем в Мексике ЧМ-1986.

Скауты долгое время отказывались давать шанс вратарю из-за его скромного роста. Лишь в возрасте 16–17 лет Жозимар совершил резкий скачок в физическом развитии, вытянувшись до солидных 1,90 м. Прозвище футболиста Возинья переводится как «Бабуля». Именно такое прозвище голкипер получил в детстве.

Возинья (полное имя — Жозимар Жозе Эвора Диаш) Фото: IMAGO/DIDIER LEFA PHOTOGRAPHY/Global Look Press

«Я никогда не жил с родителями. Когда я родился, отец служил, а матери все время приходилось работать. Я рос с бабушкой и дедушкой. В своем районе я играл с парнями старше. Хорошо владел ногами, был бунтарем, не любил проигрывать. Меня часто лупили, и если не удавалось отомстить, я уходил злющим, а они смеялись и говорили, что я иду жаловаться бабушке с дедушкой», — рассказывал вратарь в интервью FIFA.

Сначала голкипера раздражало прозвище Бабуля. Когда он приехал играть в клуб из Анголы «Прогрешшу», оказалось, что там уже есть вратарь с именем Жозимар.

«Тогда я сказал: „Нет уж, на футболку я не напишу Жозимар II. И если меня знают в Кабо-Верде как Возинью, так тому и быть“», — рассказывал футболист.

3 июня вратарю исполнилось 40 лет. Сейчас Возинья играет за клуб «Шавеш» из второго дивизиона чемпионата Португалии. Ранее он выступал за молдавский «Зимбру», португальский «Жил Висенте», кипрский АЕЛ, в составе которого выиграл Кубок страны, и словацкий «Тренчин». В составе сборной Кабо-Верде Возинья участвовал в четырех Кубках Африки. После матча с Испанией он рассказал, почему не смог сдержать слез.

«Я плакал после игры, потому что в детстве я рос с бабушкой и дедушкой, а они не смогли присутствовать. Они умерли несколько лет назад. Моя мама тоже не смогла приехать из-за проблем с визой и необходимости оплатить ее. Мы не успели сделать это вовремя», — сказал Возинья.

Теперь голкипер является самым популярным человеком в Кабо-Верде. Героической игрой Возиньи восхитился весь мир. После матча с Испанией количество его подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) увеличилось до 6,9 млн человек. Посты вратаря собирают миллионы лайков. Из скромного голкипера второго дивизиона чемпионата Португалии Возинья в одночасье превратился в глобальный медийный феномен.

Возинья из Кабо-Верде (слева) контролирует мяч под давлением Фабиана Руиса из Испании (справа) во время футбольного матча Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие шансы у Кабо-Верде выйти из группы после сенсационной ничьей с Испанией

Следующими соперниками сборной Кабо-Верде по группе H станут Уругвай и Саудовская Аравия. На данный момент у всех команд квартета по одному очку. Свой очный матч Саудовская Аравия и Уругвай сыграли вничью — 1:1. По регламенту ЧМ восемь лучших команд, занявших третьи места в своих группах, также выйдут в плей-офф.

Несмотря на сенсационную ничью в матче против Испании, у Кабо-Верде мало шансов выйти из группы, считает Непомнящий.

«Не могу вторгнуться в голову тренеру сборной Кабо-Верде, как он будет строить следующие игры. Но у меня есть большие сомнения, что они выйдут из группы. Одно дело — сыграть вничью с фаворитом, но играть на победу — совершенно другое», — сказал Непомнящий NEWS.ru.

Такого же мнения придерживается экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

«Часто бывает, когда топ-сборная не может обыграть слабого соперника. Испанцам не хватило реализации моментов. Тяжело пробиться сквозь команду, которая защищается весь матч. Для Кабо-Верде это было удачное стечение обстоятельств. Я не думаю, что эта сборная хорошо проведет две последующие игры и выйдет в плей-офф», — отметил Булыкин в разговоре с NEWS.ru.

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