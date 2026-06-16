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16 июня 2026 в 12:03

«Совершал подвиги»: тренер оценил игру вратаря Кабо-Верде против испанцев

Непомнящий: вратарь Кабо-Верде действовал спокойно в матче против Испании

Возинья Возинья Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вратарь Кабо-Верде Возинья стал настоящим героем матча против Испании на чемпионате мира по футболу-2026, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, 40-летний голкипер хладнокровно делал свою работу.

В таких матчах всегда находятся герои и антигерои. В 40 лет он показал, что в любом возрасте можно постоянно быть в хорошей форме и спасать команду. Я не скажу, что он совершал какие-то подвиги. Да, были сейвы, но это вратарское дело, он к этому был готов. Возинья до конца матча сохранил трезвую голову, — сказал Непомнящий.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После матча количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 6 млн. Голкипер Кабо-Верде имеет прозвище «Бабуля». Он выступает за клуб «Шавеш» из второй португальской лиги.

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