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27 июля 2026 в 10:28

Лесной пожар в провинции Испании признали самым масштабным за всю историю

Лесной пожар в провинции Авила оказался самым масштабным в истории Испании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лесной пожар в испанской провинции Авила (Кастилия-и-Леон) признан самым масштабным за всю историю метеонаблюдений в стране, сообщает телеканал La Sexta. По последним данным, площадь возгорания достигла около 50 тыс. гектаров.

Кроме того, пожары продолжают бушевать в провинции Толедо и в автономном сообществе Мадрид, в результате чего общая площадь трех очагов превысила 77 тыс. гектаров. Власти эвакуировали десятки тысяч человек, движение по ряду автомобильных дорог остается перекрытым.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что испанские власти не могут использовать российские пожарные вертолеты Ка-32 из-за санкций ЕС. Он отметил, что из-за этого в стране нарастает недовольство. 10 вертолетов заблокированы из-за ограничений на запчасти и въезд специалистов.

До этого стало известно, что из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь приблизился к Бордо.

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лесные пожары
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