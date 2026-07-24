Итальянские мафиози превратили кошек в живые факелы для поджога лесов В Италии мафиозные кланы использовали бездомных кошек для поджога лесов

Поджигателей в итальянской области Калабрия заподозрили в использовании бездомных кошек для распространения лесных пожаров, сообщает Daily Mail. По версии следствия, злоумышленники могли привязывать к животным пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигать их и выпускать в сухую растительность.

Этих животных выпускали на поля, они в страхе метались вокруг и распространяли огонь на более обширные территории, — заявил сотрудник Агентства гражданской защиты Калабрии Доменико Костарелла.

Похожие способы поджога прежде связывали с преступными группировками на Сицилии и в районе Везувия. Предполагается, что мафиозные кланы выжигают леса, чтобы затем скупить землю по заниженным ценам и получить выгодные контракты на застройку.

Ранее сообщалось, что пожар охватил две тысячи гектаров леса в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. В целях безопасности были эвакуированы около 12 тыс. человек. Изначально площадь пожара в лесном массиве к северу от залива Аркашон составляла 900 гектаров, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился.