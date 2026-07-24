Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 13:11

Итальянские мафиози превратили кошек в живые факелы для поджога лесов

В Италии мафиозные кланы использовали бездомных кошек для поджога лесов

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Поджигателей в итальянской области Калабрия заподозрили в использовании бездомных кошек для распространения лесных пожаров, сообщает Daily Mail. По версии следствия, злоумышленники могли привязывать к животным пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигать их и выпускать в сухую растительность.

Этих животных выпускали на поля, они в страхе метались вокруг и распространяли огонь на более обширные территории, — заявил сотрудник Агентства гражданской защиты Калабрии Доменико Костарелла.

Похожие способы поджога прежде связывали с преступными группировками на Сицилии и в районе Везувия. Предполагается, что мафиозные кланы выжигают леса, чтобы затем скупить землю по заниженным ценам и получить выгодные контракты на застройку.

Ранее сообщалось, что пожар охватил две тысячи гектаров леса в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. В целях безопасности были эвакуированы около 12 тыс. человек. Изначально площадь пожара в лесном массиве к северу от залива Аркашон составляла 900 гектаров, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился.

Европа
Италия
лесные пожары
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
В Госдуме назвали причину вероятной эпидемии в рядах ВСУ
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с опухолью размером с теннисный мяч
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.