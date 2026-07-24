«Из-за роста цен на топливо»: ЦБ объяснил скачки инфляции в России

Из-за существенного роста цен на топливо годовая инфляция в России в 2026 году составит 6–7%, а начиная с 2027 года вернется к целевому уровню, сообщил Банк России. Как проинформировала пресс-служба ведомства на своем сайте, по состоянию на 20 июля годовая инфляция в стране достигла 5,9%.

По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — заявили в ЦБ.

Ранее регулятор сообщил о решении снизить ключевую ставку до 14%. Регулятор отметил, что показатель был понижен уже 10-й раз подряд. В обосновании решения указано, что во втором квартале 2026 года российская экономика в целом росла умеренными темпами. Также в ЦБ пояснили, что заметный рост цен и увеличение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были обусловлены разовыми факторами.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался серьезным. По его словам, этот фактор, а также возможный рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Банка России не снижать ключевую ставку 24 июля.