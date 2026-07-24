Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 14:03

«Из-за роста цен на топливо»: ЦБ объяснил скачки инфляции в России

ЦБ: годовая инфляция в России составит 6–7% из-за роста цен на топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за существенного роста цен на топливо годовая инфляция в России в 2026 году составит 6–7%, а начиная с 2027 года вернется к целевому уровню, сообщил Банк России. Как проинформировала пресс-служба ведомства на своем сайте, по состоянию на 20 июля годовая инфляция в стране достигла 5,9%.

По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — заявили в ЦБ.

Ранее регулятор сообщил о решении снизить ключевую ставку до 14%. Регулятор отметил, что показатель был понижен уже 10-й раз подряд. В обосновании решения указано, что во втором квартале 2026 года российская экономика в целом росла умеренными темпами. Также в ЦБ пояснили, что заметный рост цен и увеличение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были обусловлены разовыми факторами.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался серьезным. По его словам, этот фактор, а также возможный рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Банка России не снижать ключевую ставку 24 июля.

Экономика
Россия
ЦБ РФ
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Тренер киевского «Динамо» отреагировал на флаг России в матче Лиги Европы
«Еле ноги волочу»: Пугачева сравнила себя с больной собакой
Мужчина начал терять зрение из-за насекомых, поселившихся в его глазах
Онколог-маммолог опровергла популярный миф о раке груди
Модернизированный российский боевой самолет показали Путину
Еще одна страна отказалась присоединяться к «коалиции желающих»
Мать застрелила сына, замуровала тело и неделями выдавала себя за него
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.