В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка

Власти Тюмени объявили штормовое предупреждение на фоне паводка — по прогнозам специалистов с 25 по 27 июля уровень воды в реке Тура может достичь 850 см, пишет URA.RU со ссылкой на мэрию города. Эта критическая отметка соответствует показателям опасного явления.

Штормовое предупреждение. На 8:00 24 июля уровень воды в реке Туре составил 830 см над нулем поста при росте за сутки 24 см. В период с 25 по 27 июля в Тюмени ожидается достижение критериев опасного явления «паводок» (это 850 см) и увеличения зоны затопления пойменной территории, — отметили в администрации.

Власти предупредили о риске затопления низменных территорий, сельхозугодий, жилых и хозяйственных построек, а также объектов коммунальной инфраструктуры — дорог, линий электропередач, газопроводов и других. Это может вызвать сбои в работе систем жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что село Аян в Хабаровском крае стало самым дождливым местом в России этим летом. С начала летнего сезона в этом селе на берегу Охотского моря выпало 466 мм осадков. Этот показатель оказался почти в два раза выше, чем в крупных городах страны.