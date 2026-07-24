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24 июля 2026 в 13:20

Стало известно, как Финляндия вербует русскоязычных агентов

Активистка Райски: русскоговорящих агентов вербуют в Финляндии через объявления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Финская полиция Supo безопасности ищет русскоязычных агентов через публичные объявления о приеме резюме, сообщила РИА Новости местная активистка Салли Райски. Она попросила политическое убежище у России. По данным, предоставленным активисткой, Supo — тайная полиция и разведка.

Есть официальная статья, где написано: вы можете прислать ваше резюме, мы посмотрим и примем вас, — рассказала девушка.

По ее данным, в общей сложности в Финляндии таким образом завербованы уже 3 тыс. человек. Среди них есть не только русскоговорящие, но и люди из других стран, например, из Китая.

Ранее в Майами были арестованы обвиняемые в торговле людьми Эндрю и Тристан Тейт по запросу Великобритании. Власти добиваются их экстрадиции. Братьям предъявлены обвинения в изнасилованиях и торговле людьми. По версии румынского следствия, в 2015 году они создали преступную группировку, которая занималась вербовкой девушек для работы в видеочатах.

До этого в Москве был предотвращен теракт, который готовился против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. По этому делу задержана гражданка России, которую следствие считает пособницей украинских спецслужб.

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