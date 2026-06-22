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22 июня 2026 в 09:50

ФСБ поймала киевского наблюдателя за военными объектами в Москве

Сотрудники ФСБ задержали агента Киева за наблюдение за военными объектами Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров, передает ТАСС.

Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России, — сказано в сообщении.

В ФСБ отметили, что у агента изъяли смартфон, в котором нашли переписку с заданиями от украинских кураторов. Уголовное дело возбудили по статье о государственной измене. На время следствия молодого человека заключили под стражу, сам он признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее в ФСБ заявляли, что спецслужбы Украины активно пытаются вовлекать российскую молодежь в совершение преступлений против командиров Минобороны РФ, участвующих в СВО. В ведомстве подчеркнули, что для этого используется мессенджер Telegram.

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