ФСБ поймала киевского наблюдателя за военными объектами в Москве Сотрудники ФСБ задержали агента Киева за наблюдение за военными объектами Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров, передает ТАСС.

Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России, — сказано в сообщении.

В ФСБ отметили, что у агента изъяли смартфон, в котором нашли переписку с заданиями от украинских кураторов. Уголовное дело возбудили по статье о государственной измене. На время следствия молодого человека заключили под стражу, сам он признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее в ФСБ заявляли, что спецслужбы Украины активно пытаются вовлекать российскую молодежь в совершение преступлений против командиров Минобороны РФ, участвующих в СВО. В ведомстве подчеркнули, что для этого используется мессенджер Telegram.