Игроки сборных Испании и Кабо-Верде во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026

Непомнящий объяснил, чего не хватило Испании для победы над Кабо-Верде Тренер Непомнящий: Испании не хватило удачи в матче против Кабо-Верде

Испания испытала сложности в матче против Кабо-Верде, поскольку соперник всем составом глубоко оборонялся у своих ворот, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Луиса де ла Фуэнте пыталась вскрыть защиту соперника через фланги, но ничего не получилось. Непомнящий считает, что испанцам не хватило удачи.

Это сенсация. Я сам копаюсь в вопросе, чего не хватило испанцам для победы. У них есть мастерство, командная игра. Испанцы пытались вскрывать оборону, проникать через фланги, но не получалось.Очевидно, что Испания в последний раз встретилась на этом турнире с соперником, который всем составом находился в своей штрафной площади. Испанцам не хватило удачи. В таких матчах она очень нужна, — сказал Непомнящий.

Тренер напомнил, что на чемпионате мира-2018 сборная России в таком же стиле обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. До сих пор это лучший результат РФ на мундиалях.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После матча количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 6 млн.