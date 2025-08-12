Друг Роналду, хет-трик «Спартаку», ставки: как живет звезда РПЛ Батраков

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим игроком на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). В третьем туре чемпионата он забил три мяча в ворота «Спартака». Как Батраков стал звездой РПЛ, что известно о его личной жизни, зачем одноклубник Криштиану Роналду написал россиянину в соцсетях — в материале NEWS.ru.

Чем известен футболист «Локомотива» Батраков

Батраков родился 9 июня 2005 года в Орехово-Зуеве. Он является воспитанником академии «Локомотива». Атакующий полузащитник выделялся своей игрой в составе «железнодорожников» на различных детско-юношеских турнирах.

В 2021 году Батраков внес большой вклад в победу «Локомотива» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) — 2. Его партнером по атаке был Вадим Раков, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». В 2023 году «Локомотив» стал чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Батракова признали лучшим игроком турнира. В 17 играх он девять раз поразил ворота соперников и отдал 12 результативных передач.

Как футболист «Локомотива» Батраков стал молодой звездой РПЛ

Летом 2023 года Батраков начал тренироваться с основным составом «Локомотива». Он участвовал в нескольких товарищеских матчах и забил гол в ворота «Волгаря». Батраков дебютировал в РПЛ 31 марта 2024 года. Футболист вышел на замену в матче против «Краснодара». Игра завершилась со счетом 1:1. Свой первый гол в РПЛ Батраков забил 12 мая 2024 года. Атакующий полузащитник поразил ворота «Оренбурга» и помог «Локомотиву» победить со счетом 2:0.

Батраков по-настоящему заявил о себе в прошлом сезоне РПЛ. Во втором туре в игре против «Ахмата» он сделал три результативные передачи. В октябре 2024 года после 11 туров чемпионата Батраков считался лучшим игроком сезона в Европе по системе «гол + пас». Он набрал 13 очков и опередил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского и тогдашнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша (у обоих было по 12 очков. — NEWS.ru).

По итогам прошлого сезона Батраков сыграл 29 матчей в чемпионате России и забил 14 мячей. Футболист занял третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Батраков также отдал семь результативных передач. По системе «гол + пас» он набрал 21 очко, разделив первое место с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку.

Батраков ярко начал текущий сезон РПЛ. В четырех матчах на счету полузащитника шесть голов. Несмотря на невысокий рост (171 см), ровно половину мячей полузащитник забил головой. 9 августа атакующий полузащитник сделал хет-трик в матче со «Спартаком». Матч завершился победой «железнодорожников» со счетом 4:2. Батраков стал первым футболистом в истории «Локомотива», забившим три мяча в одной встрече в ворота красно-белых.

Какие есть сильные качества у футболиста «Локомотива» Батракова

Экс-полузащитник «Локомотива», а ныне игрок «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук считает, что Батраков получает удовольствие от футбола.

«Я понимаю его состояние, когда все получается. Но постоянно поддерживать такой уровень непросто. На его пути будут разные периоды. Желаю ему оставаться сфокусированным, наслаждаться каждым моментом, а не только когда забивает, отдает результативную передачу и выигрывает команда. Это очень хороший, воспитанный парень с правильными понятиями. Очень радует, что у нас есть такие игроки», — сказал Миранчук.

Батраков не сбавляет требований к себе, несмотря на высокие показатели результативности, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, у полузащитника все хорошо с головой и нет звездной болезни.

«Батраков хорошо выступает в этом сезоне, но главное, чтобы продолжал в том же духе. Забить три «Спартаку» в дерби — дорогого стоит. Видно, что у него все хорошо с головой, он хочет играть. Батраков не сбавляет требований к себе. Это еще заслуга руководства команды и тренера [Михаила Галактионова]», — сказал Булыкин.

Экс-нападающий сборной России считает, что 20-летний лидер «Локомотива» все умеет делать на футбольном поле.

«Когда он забил два мяча головой, я уже не знаю, в чем еще ему прибавлять. Если Батраков поедет в Англию или топ-клуб Испании, нужно будет прибавить в мышечной массе. А так все у него в порядке: видение поля, прием мяча, быстрая работа с ним, быстро думает, а также проделывает большой объем работы. Надо тренироваться, не сбавлять требования. Хорошо сыграть сезон и уехать в какой-нибудь топ-клуб на большой контракт», — добавил Булыкин.

Батраков продолжает прогрессировать и играет на высоком уровне, как и в прошлом сезоне РПЛ, заявил NEWS.ru тренер Александр Тарханов.

«Синдром второго сезона бывает у тех, кто перестает работать. Его сильное качество — мозги. Батраков быстро думает и работает с мячом. Техничный, умный, правильно принимает решения. У него минимум брака», — сказал Тарханов.

По мнению тренера, Батраков сможет заиграть в топ-клубе Европы, но сначала ему надо окрепнуть в российском чемпионате.

«Почему нет? Пока еще рано, но через два года он уже может уехать в Европу, не раньше. Видите, Арсен Захарян уехал (в «Реал Сосьедад». — NEWS.ru), но пошли травмы из-за активной игры и хорошего темпа. Батракову надо отправляться только в хороший топ-клуб, чтобы дальше прогрессировать», — сказал тренер.

В декабре 2024 года агент Батракова Владимир Кузьмичев опроверг сообщения о том, что интерес к россиянину проявляет «Манчестер Сити». Он отметил, что переход в Английскую премьер-лигу сейчас невозможен по политическим причинам.

Как футболист Батраков оказался в базе нелегальных букмекеров

В середине июня Telegram-канал «Mash на спорте» назвал фамилии 18 игроков РПЛ, которые оказались в слитой базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. В списке оказались Данила Козлов из «Краснодара», Батраков и Дмитрий Воробьев (оба — «Локомотив»), Давид Бязров («Зенит-2»), Ярослав Соснихин («Краснодар-2»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Руслан Славин (оба — ЦСКА), Даниил Шанталий и Алексей Миронов (оба — «Ростов»), Илья Грибакин («Крылья Советов»), Алексей Барановский и Данила Прохин (оба — «Оренбург»), Максим Болдырев («Акрон»), нападающий «Сочи» Руслан Барта, а также три игрока «Балтики» — Осман Гасанбеков, Кирилл Николаев и Артем Бабчук.

Агент Батракова заявил, что футболист не делает ставки на спорт. По его словам, в этой ситуации будут разбираться юристы.

Что известно о личной жизни футболиста Батракова

Батраков встречается с экс-футболисткой «Локомотива» Ириной Подшибякиной, которая на десять лет его старше. 9 июня девушка опубликовала пост в соцсетях по случаю дня рождения Алексея. На фотографии запечатлен их поцелуй.

«С днем рождения, самый дорогой человек! Я уверена, что это только начало твоего прекрасного пути. И спасибо родителям (я знаю, что они это прочитают) за такого замечательного человека», — написала Подшибякина.

Слухи о романе Алексея и Ирины появились зимой. В январе они ездили вместе в Париж, а потом отдыхали в Таиланде. В феврале Батраков вместе с Подшибякиной отправился на сборы «Локомотива» в ОАЭ. Ирина является ведущей клубного YouTube-канала и активно участвует в жизни команды. В перерывах между тренировками возлюбленные гуляли и купались в Персидском заливе.

В январе 2024 года Подшибякина завершила карьеру из-за постоянных травм. Помимо работы в «Локомотиве», Ирина участвует в подкастах «Плохие футболисты» вместе с экс-игроком «железнодорожников» Дмитрием Тарасовым и в «Smol FM» c нападающим Федором Смоловым. Девушка также играет в Медиалиге за «ФК Банка».

Какой известный футболист написал Батракову в соцсетях

2 августа Подшибякина в своем Telegram-канале рассказала, что Батракову написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) полузащитник саудовского «Аль-Насра» Жоау Феликс. Футболист попросил его прислать свой телефонный номер или агента в WhatsApp. Португалец является другом Криштиану Роналду.

«Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем. У нас есть партнеры, но контакты такого уровня всегда могут быть полезны. Мы в диалоге и постараемся сохранить отношения, которые намечаются», — заявил Кузьмичев в программе «Это футбол, брат!».

Агент отметил, что речь идет о европейском клубе, название которого он не раскрыл. Одноклубник Батракова Александр Сильянов рассказал о реакции россиянина на сообщение португальца.

«Когда Феликс написал, мы были вместе в комнате, вместе и отвечали. Его реакция: «Это же он, настоящий? 12,9 миллиона подписчиков?» Мы ему что-то написали. Я, конечно, был удивлен, да и Леша тоже рад», — сказал Сильянов.

