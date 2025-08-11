Лудомания, вебкамщица: кто такой новая звезда РПЛ форвард Вадим Раков

Этим летом в самарские «Крылья Советов» на правах аренды из московского «Локомотива» перешел нападающий Вадим Раков. После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) 20-летний форвард возглавил гонку бомбардиров, а его результативные действия позволяют команде находиться в группе лидеров. Что известно о новой звезде отечественного футбола, сколько голов забил Раков, как его агент отреагировал на новость о лудомании игрока — в материале NEWS.ru.

Что известно о футболисте Вадиме Ракове

Раков родился 9 января 2005 года в Воронеже. Он начал карьеру в местном «Факеле». В 2015 году Вадим переехал в Москву. Нападающий стал лучшим бомбардиром на детско-юношеском футбольном фестивале «Локобол». Затем Раков получил приглашение в академию «Локомотива».

Футболист заявил о себе в сезоне-2021/22. На тот момент 17-летний нападающий внес большой вклад в золотые медали «Локомотива» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) — 2, установив один из лучших результатов турнира. В 25 матчах Вадим забил практически половину мячей команды — 36.

Во многом игра того состава зависела от двух человек: Ракова и Алексея Батракова, который за 23 встречи забил 11 голов и сделал 16 результативных передач. Сейчас второй — один из лучших футболистов РПЛ, хотя в той команде все было не так очевидно. Именно Вадим казался новой звездой «Локомотива» на долгие годы.

Как нападающий Раков перешел во взрослый футбол

Раков и Батраков настолько здорово себя проявляли, что следующий сезон провели не в ЮФЛ–1, а сразу в Молодежной футбольной лиге (МФЛ). Оба футболиста снова выделялись на фоне остальной команды. За 13 матчей Раков забил десять голов и сделал три результативные передачи, а Батраков в 17 играх девять раз поразил ворота соперников и отдал 12 ассистов. Благодаря их усилиям «Локомотив» стал чемпионом МФЛ. Во время следующего межсезонья Раков и Батраков тренировались уже с основным составом «железнодорожников».

Во взрослом футболе раньше стартовал Раков. Он стал первым игроком 2005 года рождения, который дебютировал в РПЛ. Всего в официальных матчах за «железнодорожников» Вадим сыграл 1115 минут, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.

Матч группового этапа Кубка России сезона-2023/24 против «Оренбурга» стал лучшим для Ракова в футболке «Локомотива». Вадим отдал две голевые передачи нынешнему форварду «Ростова» Тимуру Сулейманову, а затем забил победный мяч.

Из-за высокой конкуренции Раков не смог стать игроком основного состава. Во время зимнего перерыва нападающий забил в товарищеском матче против «Урала», а во второй части прошлого сезона форвард редко выходил на поле.

Вадим Раков Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Почему футболист Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов»

Летом Раков заявил руководству «Локомотива», что хочет получать больше игровой практики. Клуб пошел ему навстречу и отпустил его в аренду в «Крылья Советов».

В этом сезоне Раков забивает в каждом туре РПЛ. Сначала он отличился дальним ударом в матче против тольяттинского «Акрона». Затем Раков с острого угла отправил мяч в ворота «Пари Нижний Новгород». В игре против «Ростова» Вадим отметился дублем и сделал одну результативную передачу. Во всех матчах Ракова признали лучшим футболистом встречи. Футболист одинаково хорошо бьет как правой, так и левой ногой.

После трех туров «Крылья Советов» набрали семь очков и занимают второе место в чемпионате. Раков уже стал любимцем самарских болельщиков. На последнем матче фанаты посвятили футболисту баннер «В Ростов со своими раками».

Агент нападающего Владимир Кузьмичев заявил, что сейчас Вадим играет так, как от него ждали. Представитель форварда считает, что в «Локомотиве» Ракову не хватало доверия тренера Михаила Галактионова. Кузьмичев отметил, что в арендном соглашении нет опции, по которой столичный клуб может вернуть нападающего во время зимнего перерыва в чемпионате.

«У него лежала душа к Самаре. Подкупило и то, что „Крылья“ вели Ракова на протяжении большого количества времени, осознанно его хотели. В „Локомотиве“ на его позиции тренер предпочитает других игроков. Какой смысл что-то менять, если у него и команды сезон складывается отлично? Дай бог, чтобы это продолжалось», — заявил Кузьмичев в программе «Это футбол, брат!».

Вадим Раков Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Почему футболист Раков успешно начал сезон в РПЛ

Экс-футболист сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что у Вадима есть хороший потенциал, который в том числе ценят в «Локомотиве».

«Он играет в свое удовольствие. Все знали, что Раков потенциально хороший футболист. Просто не было достаточно времени. Нужно было сменить обстановку, что футболист с клубом и сделали», — заявил Булыкин NEWS.ru.

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в разговоре с NEWS.ru также высоко оценил способности игрока.

«Он неплохо видит поле, обладает интеллектом и иногда принимает нестандартные решения. Сейчас Вадим оказался в нужное время в нужном месте, посмотрим, что будет дальше. В любом случае нужны постоянные тренировки. Дай бог, чтобы все получилось», — сказал Билялетдинов.

Как агент Ракова отреагировал на новость о лудомании футболиста

6 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что переход Ракова из «Локомотива» в «Крылья Советов» связан с его проблемами с лудоманией. Утверждается, что ставками Вадим увлекся несколько лет назад, когда зарплата форварда выросла до миллиона рублей.

Вадим Раков Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

По информации SHOT, футболист мог занимать деньги у своего окружения и брать микрозаймы от 15 тысяч рублей. В «Локомотиве» якобы об этом узнали и в рамках «перевоспитания» решили отправить Ракова в аренду в «Крылья Советов». Агент форварда опроверг информацию о его лудомании.

«Любой молодой футболист, который начинает привлекать к себе внимание своей игрой, должен понимать: вбросы входят в стоимость входного билета. Комментировать здесь нечего. Информация от якобы какого-то окружения… Это ни о чем», — сказал Кузьмичев.

Что известно о личной жизни футболиста Ракова

О личной жизни Ракова известно немного. У него есть девушка, но ее личность футболист не раскрывает. В его социальных сетях можно найти только спортивный контент: фотографии тренировок и матчей.

В мае 2025 года блогерша Алиса из Самары выложила видео, в котором утверждается, что, пока ее парень делал ставки, она «изменила ему с кумиром». Им оказался бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев. Раков поставил лайк под некоторыми фотографиями девушки. По информации Telegram-канала «Закулисье спорта», в 2023 году на одном из форумов писали, что Алиса могла быть связана с вебкам-бизнесом.

