11 января 2026 в 00:49

Трамп издал указ о защите средств от нефти Венесуэлы от судебных взысканий

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп издал указ о защите вырученных от продажи венесуэльской нефти средств на счетах американского Минфина от судебных взысканий. Документ был опубликован Белым домом.

Указ утверждает недействительными любые взыскания, судебные решения, постановления, удержания, изъятия или другие судебные процедуры в отношении этих активов. Там подчеркивается, что вырученные от сделок по продаже нефти деньги являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, находящаяся на хранении в Соединенных Штатах».

Ранее республиканец заявил, что Соединенные Штаты не станут повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о взаимодействии в нефтегазовом секторе. По его словам, достигнутые договоренности исключают необходимость в дальнейшем применении силы.

Также президент Штатов сообщил, что ведущие мировые нефтяные компании готовы инвестировать в экономику Венесуэлы как минимум $100 млрд (7,8 трлн рублей). Он уже встретился с представителями этих корпораций в Белом доме для обсуждения деталей масштабных вложений.

