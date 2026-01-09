Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:40

Трамп дал новое обещание по Венесуэле

Трамп исключил повторные атаки на Венесуэлу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
США не будут повторять военную атаку на Венесуэлу, так как страны наладили сотрудничество в нефтегазовой сфере, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что достигнутые договоренности делают дальнейшие силовые действия ненужными.

США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры. В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, как кажется, уже будет не нужна, — написал глава США.

Ранее американский экономист Пол Кругман заявил, что Соединенные Штаты не получат значительной выгоды от военной операции в Венесуэле и свержения президента Николаса Мадуро. По его мнению, Трамп ошибочно полагает, будто в стране сосредоточены огромные нефтяные богатства, которых в реальности не существует.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повторить венесуэльский сценарий в его стране абсолютно нереально. Комментируя операцию США по насильственному вывозу президента Венесуэлы, он подчеркнул, что даже при попытке реализации подобной схемы в отношении Белоруссии, у республики на такой случай «все предусмотрено».

