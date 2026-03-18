Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации

Американские переговорщики накануне эскалации на Ближнем Востоке предложили Ирану на постоянной и безвозмездной основе поставлять низкообогащенный уран, пригодный для атомных электростанций, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, ситуация с запасами ядерного материала в Иране настолько сложная, что Вашингтон может вернуться к обсуждению этого предложения.

Изначально иранская сторона в лице главы МИД Аббаса Аракчи предлагала компромисс: Тегеран готов под контролем МАГАТЭ перерабатывать все ядерные материалы до мирного уровня, но оставлять их в стране. Американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа такой вариант не устроил — они потребовали полного исключения возможности накопления Ираном собственного топлива.

В качестве альтернативы США выдвинули встречный план. Согласно задумке, Вашингтон сам будет поставлять низкообогащенный уран для иранских реакторов на постоянной и безвозмездной основе. Как отмечает NYT, на фоне растущей напряженности вокруг иранской ядерной программы и продолжающегося конфликта Белый дом может вновь вернуться к этой инициативе.

Ранее Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.