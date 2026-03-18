18 марта 2026 в 10:53

«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные используют пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, сообщил РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи». По его словам, тактика ВСУ оказалась неэффективной.

Шприц противник использует как ударный датчик <...> Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например <...> Он (шприц — NEWS.ru.) неэффективен, потому что площадь маленькая, надо нажать <...> то есть надо класть либо доску, либо какую-то конструкцию городить, чтобы он сработал, — отметил сапер.

Ранее сообщалось, что разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в результате огневого поражения под Сумами. По информации российских силовиков, что подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала СВО.

Также стало известно, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

ВСУ
саперы
мины
шприцы
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
