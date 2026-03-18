«Подлая штука»: сапер раскрыл тактику ВСУ со шприцами для мин Сапер «Локи»: ВСУ используют шприцы для создания мин

Украинские военные используют пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, сообщил РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи». По его словам, тактика ВСУ оказалась неэффективной.

Шприц противник использует как ударный датчик <...> Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например <...> Он (шприц — NEWS.ru.) неэффективен, потому что площадь маленькая, надо нажать <...> то есть надо класть либо доску, либо какую-то конструкцию городить, чтобы он сработал, — отметил сапер.

